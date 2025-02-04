Украинец разгромил соперников на легкоатлетическом турнире во Франции

Украинский легкоатлет Михаил Кохан. Фото: instagram.com/misha_kohan_

Украинец не оставил шансов своим соперникам на престижном легкоатлетическом турнире. Правда, до личного рекорда немного не дотянул.

Украинский метатель молота Михаил Кохан одержал победу на турнире Critérium LIFA Hivernal de Lancer Long, который проходил во Франции, сообщает Отделение НОК Украины в Днепропетровской области.

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Как победил Кохан

Турнир проходил 1-2 февраля в Буа-д'Арси (Франция).

Украинский легкоатлет метнул молот на 75,8 м. У него были четыре соперника, все — французы. Ближайший конкурент, который получил серебро, отстал от Кохана на чуть более чем 15 м.

Личный рекорд Михаила Кохана до сих пор держится на отметке 81,14 м.

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