Де зараз Василь Ломаченко та чи завершив він кар'єру

Український боксер Василь Ломаченко. Фото: instagram.com/lomus_official

Один із найвідоміших українських боксерів вже довгий час зберігає мовчання щодо свого майбутнього. У ЗМІ вже навіть з'являлися чутки щодо можливого завершення його кар'єри.

Василь Ломаченко поки що офіційно не завершував професійну кар'єру. Більше того, вже цього року він, можливо, проведе свій наступний бій, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Куди пропав Ломаченко

Останній свій бій на сьогоднішній день Василь Ломаченко провів у травні 2024 року проти австралійця Джорджа Камбососа. Він завершився впевненою перемогою українця. З тих пір інформації щодо планів Ломаченка на майбутнє практично не звучало.

Деяка конкретика прозвучала наприкінці грудня. Менеджер Ломаченка Егіс Клімас у коментарі для Boxing Scene розповів, що у 2025 році (така собі конкретика, так, ну але ж - ред.) українець проведе медичне обстеження спини в Україні, після якого вже буде рішення щодо його майбутнього.

У разі, якщо зі здоров'ям все буде добре, Ломаченко має декілька варіантів: вийти проти Джервонти Девіса (чого очікують більшість фанатів - ред.) або проти одного із обов'язкових претендентів на пояс IBF.

В цілому, у команді українця натякають, що свою кар'єру він поки що не завершує.

Ломаченко і рекорди

Василь Ломаченко на професійному ринзі здобув 18 перемог (12 з них — нокаутом) і тричі програв.

Любительська кар'єра українця була феноменальною. Дворазовий чемпіон Олімпійських ігор, дворазовий чемпіон світу та чемпіон Європи.

Усього на любительському ринзі провів близько 370 боїв, програв лише раз.

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