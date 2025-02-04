Матвієнко відповів на чутки про перехід із Шахтаря до відомого клубу

Микола Матвієнко та тренер Маріно Пушич. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Захисник збірної України та донецького "Шахтаря" Микола Матвієнко поділився планами. Чутки пов'язують гравця з переходом у відомий французький клуб.

Матвієнко може піти з "Шахтаря" до закриття зимового трансферного вікна, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Донецький "Шахтар" на початку 2025 року продав кілька футболістів основного складу. Данило Сікан та Олександр Зубков виступатимуть у чемпіонаті Туреччини. А захисник Микола Матвієнко може переїхати до Франції.

Микола Матвієнко прощається з Тарасом Степаненком. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Матвієнко відповів на чутки

Один із лідерів "гірників" є ключовим футболістом оборони як "Шахтаря", так і збірної України. Донецький клуб кілька років поспіль відкидав пропозиції про трансфер футболіста. Однак цієї зими ситуація може змінитися, оскільки французький "Марсель" готовий запропонувати за гравця близько 6 млн євро.

Листування Матвієнка та Траоре. Фото: скриншот Instagram

Однак сам Матвієнко спростував ці чутки. Він прокоментував у соціальній мережі трансфер Тараса Степаненка. Форвард "Шахтаря" Лассіна Траоре висловив надію, що Микола залишиться в донецькій команді. "Я тут назавжди", — відповів Матвієнко.

У сезоні 2024/2025 захисник "гірників" зіграв за команду 22 матчі в усіх турнірах, забив 3 голи та зробив 1 результативну передачу.

Нагадаємо, турецький "Трабзонспор" зацікавлений у трансфері лідера київського "Динамо" і збірної України.

У Артема Довбика тривають проблеми в італійській "Ромі" - чутки сватають форварда до відомого клубу.

Михайло Мудрик поки не отримував результат другої допінг-проби — пояснюємо, коли стане відомо, що чекає на футболіста.