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Матвиенко прокомментировал слухи об уходе из Шахтера

4 февраля 2025 12:12
Станислав Костюк - Редактор
Матвиенко ответил на слухи об уходе из Шахтера в известный клуб
Николай Матвиенко и тренер Марино Пушич. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
Станислав Костюк - Редактор

Защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко поделился планами. Слухи связывают игрока с переходом в известный французский клуб. 

Матвиенко может уйти из "Шахтера" до закрытия зимнего трансферного окна, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Донецкий "Шахтер" в начале 2025 года продал несколько футболистов основного состава. Даниил Сикан и Александр Зубков будут выступать в чемпионате Турции. А защитник Николай Матвиенко может переехать во Францию. 

Николай Матвиенко и Тарас Степаненко
Николай Матвиенко прощается с Тарасом Степаненко. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Матвиенко ответил на слухи 

Один из лидеров "горняков" является ключевым футболистом обороны как "Шахтера", так и сборной Украины. Донецкий клуб несколько лет подряд отвергал предложения о трансфере футболиста. Однако этой зимой ситуация может измениться, поскольку французский "Марсель" готов предложить за игрока около 6 млн евро. 

Николай Матвиенко
Переписка Матвиенко и Траоре. Фото: скриншот Instagram

Однако сам Матвиенко опроверг эти слухи. Он прокомментировал в социальной сети трансфер Тараса Степаненко. Форвард "Шахтера" Лассина Траоре выразил надежду, что Николай останется в донецкой команде. "Я тут навсегда", — ответил Матвиенко. 

В сезоне 2024/2025 защитник "горняков" сыграл за команду 22 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. 

Напомним, турецкий "Трабзонспор" заинтересован в трансфере лидера киевского "Динамо" и сборной Украины. 

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