Матвиенко ответил на слухи об уходе из Шахтера в известный клуб

Николай Матвиенко и тренер Марино Пушич. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко поделился планами. Слухи связывают игрока с переходом в известный французский клуб.

Матвиенко может уйти из "Шахтера" до закрытия зимнего трансферного окна, сообщает портал Новини.LIVE.

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Николай Матвиенко прощается с Тарасом Степаненко. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Матвиенко ответил на слухи

Один из лидеров "горняков" является ключевым футболистом обороны как "Шахтера", так и сборной Украины. Донецкий клуб несколько лет подряд отвергал предложения о трансфере футболиста. Однако этой зимой ситуация может измениться, поскольку французский "Марсель" готов предложить за игрока около 6 млн евро.

Переписка Матвиенко и Траоре. Фото: скриншот Instagram

Однако сам Матвиенко опроверг эти слухи. Он прокомментировал в социальной сети трансфер Тараса Степаненко. Форвард "Шахтера" Лассина Траоре выразил надежду, что Николай останется в донецкой команде. "Я тут навсегда", — ответил Матвиенко.

В сезоне 2024/2025 защитник "горняков" сыграл за команду 22 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

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