Где сейчас Василий Ломаченко и завершил ли он карьеру

Украинский боксер Василий Ломаченко. Фото: instagram.com/lomus_official

Один из самых известных украинских боксеров уже долгое время хранит молчание относительно своего будущего. В СМИ уже даже появлялись слухи о возможном завершении его карьеры.

Василий Ломаченко пока официально не завершал профессиональную карьеру. Более того, уже в этом году он, возможно, проведет свой следующий бой, сообщает портал Новини.LIVE.

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Куда пропал Ломаченко

Последний свой бой на сегодняшний день Василий Ломаченко провел в мае 2024 года против австралийца Джорджа Камбососа. Он завершился уверенной победой украинца. С тех пор информации относительно планов Ломаченко на будущее практически не звучало.

Некоторая конкретика прозвучала в конце декабря. Менеджер Ломаченко Эгис Климас в комментарии для Boxing Scene рассказал, что в 2025 году (такая себе конкретика, да, ну но ведь - ред.) украинец проведет медицинское обследование спины в Украине, после которого уже будет решение относительно его будущего.

В случае, если со здоровьем все будет хорошо, Ломаченко имеет несколько вариантов: выйти против Джервонты Дэвиса (чего ожидают большинство фанатов - ред.) или против одного из обязательных претендентов на пояс IBF.

В целом, в команде украинца намекают, что свою карьеру он пока не завершает.

Ломаченко и рекорды

Василий Ломаченко на профессиональном ринге одержал 18 побед (12 из них - нокаутом) и трижды проиграл.

Любительская карьера украинца была феноменальной. Двукратный чемпион Олимпийских игр, двукратный чемпион мира и чемпион Европы.

Всего на любительском ринге провел около 370 боев, проиграл лишь раз.

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