Ярослава Магучіх перед початком зимового сезону здивувала незвичайним тренуванням

Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

Олімпійська чемпіонка Парижа-2024 і світова рекордсменка у стрибках у висоту Ярослава Магучіх 6 лютого стартує в зимовому сезоні. При цьому, після перемоги у фіналі Діамантової ліги у неї був тривалий відпочинок.

Під час підготовки до сезону у Ярослави іноді були дивні тренування. Відео з одного з них опублікував батько нареченого Ярослави Сергій Степанов в Instagram.

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Зазначимо, що 6 лютого Магучіх виступить на турнірі UdinJump в Італії, на якому раніше перемагала у 2021 році.

Як Магучіх дивувала відпочивальників

Українська стрибунка у висоту відпочивала, а потім готувалася до зимового сезону на берегах острова Тенерифе в Іспанії.

Разом з іншими легкоатлетками з України 23-річна чемпіонка відвідала пляж Хардін.

Батько Степанова на відео зняв як легкоатлетка стає на місток, робить колесо і зарилася ногами в пісок.

Відпочивальники на пляжі не зводили очей з українок, які робили акробатичні вправи.

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