Анчелотті може очолити Рому, за яку виступає Довбик

У Довбика буде новий тренер у Ромі — про кого йдеться
Італійська "Рома" зіткнулася із серйозною кризою в нинішньому сезоні. Команда, за яку виступає Артем Довбик, працює під керівництвом третього тренера за пів року.
Влітку "вовків" гарантовано очолить інший фахівець, повідомляє Diario AS.
Ветеран тренерського цеху Клаудіо Раньєрі погодився повернутися в "Рому" ненадовго, до кінця сезону. Досвідченому фахівцеві вдалося стабілізувати результати команди, але вже в червні наставник піде на пенсію. У "вовків" з'явиться новий головний тренер.
Хто очолить "Рому"
Керівництво римського клубу вже шукає нового наставника. У "Ромі" хочуть, щоб ним став Карло Анчелотті. Контракт італійського фахівця з мадридським "Реалом" діє до літа 2026 року, проте "королівський клуб" може достроково звільнити тренера, якщо "бланкос" не стануть чемпіонами Іспанії за підсумками нинішнього сезону.
У "Ромі" розраховують, що Анчелотті прийме пропозицію повернутися до клубу, кольори якого він захищав як футболіст із 1979 по 1987 роки. Як тренер Карло працював із кількома італійськими командами, але "вовків" у цьому списку немає. У тренера буде можливість це виправити.
За підсумками 23 матчів "Рома" посідає 8 місце в турнірній таблиці Серії А. Наступний поєдинок римляни зіграють проти "Мілана" в Кубку Італії.
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