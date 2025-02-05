Анчелотті може очолити Рому, за яку виступає Довбик

Артем Довбик у складі "Роми". Фото: instagram.com/officialasroma/

Італійська "Рома" зіткнулася із серйозною кризою в нинішньому сезоні. Команда, за яку виступає Артем Довбик, працює під керівництвом третього тренера за пів року.

Влітку "вовків" гарантовано очолить інший фахівець, повідомляє Diario AS.

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Ветеран тренерського цеху Клаудіо Раньєрі погодився повернутися в "Рому" ненадовго, до кінця сезону. Досвідченому фахівцеві вдалося стабілізувати результати команди, але вже в червні наставник піде на пенсію. У "вовків" з'явиться новий головний тренер.

Карло Анчелотті під час матчу. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Хто очолить "Рому"

Керівництво римського клубу вже шукає нового наставника. У "Ромі" хочуть, щоб ним став Карло Анчелотті. Контракт італійського фахівця з мадридським "Реалом" діє до літа 2026 року, проте "королівський клуб" може достроково звільнити тренера, якщо "бланкос" не стануть чемпіонами Іспанії за підсумками нинішнього сезону.

У "Ромі" розраховують, що Анчелотті прийме пропозицію повернутися до клубу, кольори якого він захищав як футболіст із 1979 по 1987 роки. Як тренер Карло працював із кількома італійськими командами, але "вовків" у цьому списку немає. У тренера буде можливість це виправити.

За підсумками 23 матчів "Рома" посідає 8 місце в турнірній таблиці Серії А. Наступний поєдинок римляни зіграють проти "Мілана" в Кубку Італії.

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