Мудрик й повторна проба на допінг — коли будуть результати

Дискваліфікація Мудрика — вся правда про результат другої проби
Півзахисник збірної України Михайло Мудрик все ще перебуває під загрозою тривалої дискваліфікації. Гравцю можуть заборонити виходити на поле протягом чотирьох років.
Журналіст Михайло Співаковський поділився інформацією про нинішню ситуацію з футболістом, повідомляє "ТаТоТаке".
У середині січня з'явилася інформація про те, що результати другої проби Михайла Мудрика на наявність в організмі забороненої речовини мельдоній уже відомі. Вони нібито виявилися негативними. Це означає, що вінгер "Челсі" може повернутися до тренувань. Повідомлялося, що в планах півзахисника було повернення на поле до початку лютого.
Реальна ситуація з повторною пробою
Згідно з інформацією Співаковського, Мудрик поки не знає, що показав другий аналіз на допінг. Журналіст зв'язався з представником близького оточення гравця й отримав підтвердження, що чутки виявилися фейком. Наразі немає результатів проби В.
Інформація про результати аналізу на наявність мілдронату може з'явитися в середині лютого. Експерти стверджують, що дуже мало шансів на те, що вона виявиться негативною. Єдина надія полягає в тому, що кількість препарату в крові Мудрика буде меншою, ніж за результатами першої проби. А це означає, що і дискваліфікація буде меншою, ніж на чотири роки.
У сезоні 2024/2025 Мудрик встиг зіграв за "Челсі" 13 матчів у всіх турнірах. Михайло забив 3 голи та зробив 4 результативні передачі.
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