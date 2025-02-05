Мудрик й повторна проба на допінг — коли будуть результати

Михайло Мудрик на трибуні стадіону. Фото: instagram.com/team_mmudryk/

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик все ще перебуває під загрозою тривалої дискваліфікації. Гравцю можуть заборонити виходити на поле протягом чотирьох років.

Журналіст Михайло Співаковський поділився інформацією про нинішню ситуацію з футболістом, повідомляє "ТаТоТаке".

Читайте також:

У середині січня з'явилася інформація про те, що результати другої проби Михайла Мудрика на наявність в організмі забороненої речовини мельдоній уже відомі. Вони нібито виявилися негативними. Це означає, що вінгер "Челсі" може повернутися до тренувань. Повідомлялося, що в планах півзахисника було повернення на поле до початку лютого.

Михайло Мудрик у збірній України. Фото: скриншот YouTube

Реальна ситуація з повторною пробою

Згідно з інформацією Співаковського, Мудрик поки не знає, що показав другий аналіз на допінг. Журналіст зв'язався з представником близького оточення гравця й отримав підтвердження, що чутки виявилися фейком. Наразі немає результатів проби В.

Інформація про результати аналізу на наявність мілдронату може з'явитися в середині лютого. Експерти стверджують, що дуже мало шансів на те, що вона виявиться негативною. Єдина надія полягає в тому, що кількість препарату в крові Мудрика буде меншою, ніж за результатами першої проби. А це означає, що і дискваліфікація буде меншою, ніж на чотири роки.

У сезоні 2024/2025 Мудрик встиг зіграв за "Челсі" 13 матчів у всіх турнірах. Михайло забив 3 голи та зробив 4 результативні передачі.

Нагадаємо, дружина захисника англійського "Борнмута" Іллі Забарного постаралася повторити досягнення гравця, і ось, що з цього вийшло.

Легкоатлет Михайло Кохан випередив всесвітньо відомих конкурентів та здобув перемогу на престижному турнірі.

Італійські журналісти впевнені, що форвард Артем Довбик змінить клуб наприкінці нинішнього сезону.

Василь Ломаченко зник з радарів, але вдалося з'ясувати, чим зараз займається боксер.