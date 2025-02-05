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Дисквалификация Мудрика — вся правда о результате второй пробы

5 февраля 2025 08:47
Станислав Костюк - Редактор
Мудрик и повторная проба на допинг — когда будут результаты
Михаил Мудрик на трибуне стадиона. Фото: instagram.com/team_mmudryk/
Станислав Костюк - Редактор

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик все еще находится под угрозой длительной дисквалификации. Игроку могут запретить выходить на поле в течение четырех лет.

Журналист Михаил Спиваковский поделился информацией о нынешней ситуации с футболистом, сообщает "ТаТоТаке".

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В середине января появилась информация о том, что результаты второй пробы Михаила Мудрика на наличие в организме запрещенного вещества мельдоний уже известны. Они якобы оказались негативными. Это означает, что вингер "Челси" может вернуться к тренировкам. Сообщалось, что в планах полузащитника было возвращение на поле до начала февраля. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в сборной Украины. Фото: скриншот YouTube

Реальная ситуация с повторной пробой 

Согласно информации Спиваковского, Мудрик пока не знает, что показал второй анализ на допинг. Журналист связался с представителем близкого окружения игрока и получил подтверждение, что слухи оказались фейком. В настоящее время нет результатов пробы В. 

Информация о результатах анализа на наличие милдроната может появиться в середине февраля. Эксперты утверждают, что очень мало шансов на то, что она окажется негативной. Единственная надежда заключается в том, что количество препарата в крови Мудрика будет меньше, чем по результатам первой пробы. А это означает, что и дисквалификация будет меньше, чем на четыре года. 

В сезоне 2024/2025 Мудрик успел сыграл за "Челси" 13 матчей во всех турнирах. Михаил забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи. 

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