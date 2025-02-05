Жена Забарного попробовала ледяную ванну мужа, но не выдержала — видео

Илья и Ангелина Забарные. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Центральный защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный начал практиковать ледяные ванны. Подобные процедуры практикуют топовые атлеты, среди которых можно выделить Криштиану Роналду.

Очередное видео Ильи с ледяной ванной в ТикТок завершилось неожиданно, поскольку его жена Ангелина захотела повторить процедуру.

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Ангелина Забарная. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

На сколько хватило выдержки жены Забарного

В новом видео Забарный поставил себе задачу просидеть в ванне 5 минут и это у него успешно получилось.

Ангелина боялась этого погружения, хоть и прятала свой страх за улыбкой. Когда же дело пошло к погружения, то просидела она в ванне меньше 10 секунд и очень быстро выскочила из воды.

Интересно, что Ангелина в Англии развивает свой бизнес — школу по изучению английского языка. Этим она не похожа на многих жен украинских футболистов.

К тому же Ангелина и Илья встречаются еще с того времени, когда Забарный был почти никому не известным воспитанником академии "Динамо".

Напомним, ранее жена капитана "Динамо" шокировала откровенной фотосессией на свой день рождения.

Невеста юного игрока "Шахтера" и украинской молодежки опубликовала видео в прозрачном белье.

Жена тренера "Динамо" показала, какая она горячая во время рекламного ролика.