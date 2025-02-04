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Жена Буяльского на свое 30-летие показала откровенную фотосессию

4 февраля 2025 07:30
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Жена Буяльского отметила 30-летие откровенной фотосессией
Алина Буяльская. Фото: instagram.com/buialska.alina
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Жена капитана киевского "Динамо" Виталия Буяльского Алина отпраздновала свое 30-летие. В знак юбилея девушка порадовала себя, мужа и всех фолловеров.

Алина опубликовала в Instagram новую праздничную фотосессию.

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Буяльская не является очень активным пользователем социальных сетей. При этом у девушки уже 26,9 тысячи фолловеров.

Жена Буяльского всех шокировала

Алина в свой день рождения опубликовала фотосессию, где она в элегантном, но откровенном образе. Девушка на фото в юбке и белье с черными прозрачными перчатками.

При этом много внимания акцентируется на ее внешности и макияже. Как написала сама девушка — она расцвела.

"Привет, мои 30, всегда боюсь этой цифры, но поверьте, что женщина цветет только после 30. С днем рождения меня", — написала Буяльская.

Алина Буяльская
Алина Буяльская. Фото: instagram.com/buialska.alina
Алина Буяльская
Алина Буяльская. Фото: instagram.com/buialska.alina
Алина Буяльская
Алина Буяльская. Фото: instagram.com/buialska.alina

Отметим, что пока жена радует себя на 30-летие откровенными снимками, ее муж в Турции готовится ко второй половине сезона.

Напомним, ранее невеста футболиста "Шахтера" показала как выглядит в прозрачном белье.

Жена легендарного футболиста и тренера "Динамо" показала, какая она горячая.

Также жена новичка "Трабзонспора" Александра Зубкова начала публиковать пикантны.

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