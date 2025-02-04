Дружина Буяльського відзначила 30-річчя відвертою фотосесією

Аліна Буяльська. Фото: instagram.com/buialska.alina

Дружина капітана київського "Динамо" Віталія Буяльського Аліна відсвяткувала своє 30-річчя. На знак ювілею дівчина порадувала себе, чоловіка та всіх фоловерів.

Аліна опублікувала в Instagram нову святкову фотосесію.

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Буяльська не є дуже активним користувачем соціальних мереж. При цьому у дівчини вже 26,9 тисячі фоловерів.

Дружина Буяльського всіх шокувала

Аліна у свій день народження опублікувала фотосесію, де вона в елегантному, але відвертому образі. Дівчина на фото у спідниці та білизні з чорними прозорими рукавичками.

При цьому багато уваги акцентується на її зовнішності та макіяжі. Як написала сама дівчина — вона розквітла.

"Привіт, мої 30, завжди боюся цієї цифри, але повірте, що жінка цвіте тільки після 30. З днем народження мене", — написала Буяльська.

Аліна Буяльська. Фото: instagram.com/buialska.alina

Аліна Буяльська. Фото: instagram.com/buialska.alina

Аліна Буяльська. Фото: instagram.com/buialska.alina

Зазначимо, що поки дружина радує себе на 30-річчя відвертими знімками, її чоловік у Туреччині готується до другої половини сезону.

Нагадаємо, раніше наречена футболіста "Шахтаря" показала, який вигляд має в прозорій білизні.

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