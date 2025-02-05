Дружина Забарного спробувала крижану ванну чоловіка, але не витримала — відео

Ілля та Ангеліна Забарні. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Центральний захисник "Борнмута" та збірної України Ілля Забарний почав практикувати крижані ванни. Подібні процедури практикують топові атлети, серед яких можна виділити Кріштіану Роналду.

Чергове відео Іллі з крижаною ванною в ТікТок завершилося несподівано, оскільки його дружина Ангеліна захотіла повторити процедуру.

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Ангеліна Забарна. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Наскільки вистачило витримки дружини Забарного

У новому відео Забарний поставив собі завдання просидіти у ванні 5 хвилин і це в нього успішно вийшло.

Ангеліна боялася цього занурення, хоч і ховала свій страх за посмішкою. Коли ж справа пішла до занурення, то просиділа вона у ванні менше ніж 10 секунд та дуже швидко вискочила з води.

Цікаво, що Ангеліна в Англії розвиває свій бізнес — школу з вивчення англійської мови. Цим вона не схожа на багатьох дружин українських футболістів.

До того ж Ангеліна та Ілля зустрічаються ще з того часу, коли Забарний був майже нікому невідомим вихованцем академії "Динамо".

Нагадаємо, раніше дружина капітана "Динамо" шокувала відвертою фотосесією на свій день народження.

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