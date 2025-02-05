Анчелотти может возглавить Рому, за которую выступает Довбик

У Довбика будет новый тренер в Роме — о ком речь
Итальянская "Рома" столкнулась с серьезным кризисом в нынешнем сезоне. Команда, за которую выступает Артем Довбик, работает под руководством третьего тренера за полгода.
Летом "волков" гарантировано возглавит другой специалист, сообщает Diario AS.
Ветеран тренерского цеха Клаудио Раньери согласился вернуться в "Рому" ненадолго, до конца сезона. Опытному специалисту удалось стабилизировать результаты команды, но уже в июне наставник уйдет на пенсию. У "волков" появится новый главный тренер.
Кто возглавит "Рому"
Руководство римского клуба уже ищет нового наставник. В "Роме" хотят, чтобы им стал Карло Анчелотти. Контракт итальянского специалиста с мадридским "Реалом" действует до лета 2026 года, однако "королевский клуб" может досрочно уволить тренера, если "бланкос" не станут чемпионами Испании по итогам нынешнего сезона.
В "Роме" рассчитывают, что Анчелотти примет предложение вернуться в клуб, цвета которого он защищал в качестве футболиста с 1979 по 1987 годы. В качестве тренера Карло работал с несколькими итальянскими командами, но "волков" в этом списке нет. У тренера будет возможность это исправить.
По итогам 23 матчей "Рома" занимает 8 место в турнирной таблице Серии А. Следующий поединок римляне сыграют против "Милана" в Кубке Италии.
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