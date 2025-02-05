Анчелотти может возглавить Рому, за которую выступает Довбик

Артем Довбик в составе "Ромы". Фото: instagram.com/officialasroma/

Итальянская "Рома" столкнулась с серьезным кризисом в нынешнем сезоне. Команда, за которую выступает Артем Довбик, работает под руководством третьего тренера за полгода.

Летом "волков" гарантировано возглавит другой специалист, сообщает Diario AS.

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Карло Анчелотти во время матча. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Кто возглавит "Рому"

Руководство римского клуба уже ищет нового наставник. В "Роме" хотят, чтобы им стал Карло Анчелотти. Контракт итальянского специалиста с мадридским "Реалом" действует до лета 2026 года, однако "королевский клуб" может досрочно уволить тренера, если "бланкос" не станут чемпионами Испании по итогам нынешнего сезона.

В "Роме" рассчитывают, что Анчелотти примет предложение вернуться в клуб, цвета которого он защищал в качестве футболиста с 1979 по 1987 годы. В качестве тренера Карло работал с несколькими итальянскими командами, но "волков" в этом списке нет. У тренера будет возможность это исправить.

По итогам 23 матчей "Рома" занимает 8 место в турнирной таблице Серии А. Следующий поединок римляне сыграют против "Милана" в Кубке Италии.

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