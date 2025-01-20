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Стало відомо, коли Магучіх повернеться у спорт

20 січня 2025 23:37
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Ярослава Магучіх розпочне зимовий сезон на турнірі в Удіне
Ярослава Магучіх. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Олімпійська чемпіонка Парижа-2024 Ярослава Магучіх вирішила не пропускати зимовий сезон. Українка вже знає, коли в ньому стартує.

Про це Ярослава повідомила в Instagram.

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A post shared by Ярослава Магучих (@rosya_dp)

Коли стартує Магучіх

За словами Ярослави, вона розпочне зимовий спортивний сезон 6 лютого на турнірі в італійському Удіне.

"Мій перший міт відбудеться в Італії, в місті Удіне всього за 2 тижні.

Буду змагатися на турнірі UdinJump, на якому вже вигравала у 2021 році з результатом 2 метри", — сказала Магучіх.

Зазначимо, що окрім перемоги на Олімпійських іграх-2024, Магучіх також у 2024 році встановила новий світовий рекорд (2,10 м) і втретє поспіль виграла фінал "Діамантової ліги".

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Ярослава Магучіх Змагання Легка атлетика стрибки у висоту Збірна України з легкої атлетики

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