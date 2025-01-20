Ярослава Магучих начнет зимний сезон на турнире в Удине

Ярослава Магучих. Фото: Reuters

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих решила не пропускать зимний сезон. Украинка уже знает, где в нем стартует.

Об этом Ярослава сообщила в Instagram.

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Когда стартует Магучих

По словам Ярославы, она начнет зимний спортивный сезон 6 февраля на турнире в итальянском Удине.

"Мой первый мит состоится в Италии, в городе Удине, всего через 2 недели.

Буду соревноваться на турнире UdinJump, на котором уже выигрывала в 2021 году с результатом 2 метра", — сказала Магучих.

Отметим, что кроме победы на Олимпийских играх-2024, Магучих также в 2024 году установила новый мировой рекорд (2,10 м) и в третий раз подряд выиграла финал "Бриллиантовой лиги".

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