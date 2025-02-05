Чигринський став тренером й прибув у свій перший клуб

Дмитро Чигринський (у центрі) з колишніми гравцями "Шахтаря" Генріхом Мхітаряном та Луїсом Адріано. Фото: УНІАН

Колишній захисник збірної України Дмитро Чигринський прибув у розташування клубу, в якому працюватиме асистентом наставника. Це перший тренерський досвід у кар'єрі відомого в минулому футболіста.

Футбольний агент Дмитро Панков опублікував фотографію молодого тренера на своїй сторінці в Instagram.

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Вихованець львівських "Карпат" Дмитро Чигринський провів більшу частину кар'єри в донецькому "Шахтарі". Учасник чемпіонату світу 2006 року у складі збірної України також виступав у каталонській "Барселоні", а також у грецьких АЕКу та "Іонікосі". Тепер він розпочав тренерську кар'єру.

Дмитро Чигринський в "Олександрії". Фото: instagram.com/pankov_agent/

Перший клуб Чигринського

Колишній футболіст "Шахтаря" прибув до Туреччини, де проходить збір "Олександрії". Команда Руслана Ротаня веде боротьбу з "Динамо" за чемпіонський титул в українській Прем'єр-лізі.

Панков стверджує, що Чигринський не увійде до тренерського штабу Ротаня. Ексзахисник пройде практику в "Олександрії", йдеться виключно про набуття першого тренерського досвіду. Чигринський спостерігатиме за роботою наставників команди.

Свій останній матч Дмитро провів у листопаді 2023 року. Він захищав кольори "Шахтаря" в поєдинку проти львівського "Руху".

Нагадаємо, колишній футболіст "Шахтаря" Михайло Мудрик уже в лютому дізнається результат повторної проби на допінг.

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