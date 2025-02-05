Чигринський став тренером й прибув у свій перший клуб

Чигринський став тренером й перейшов у відомий клуб
Колишній захисник збірної України Дмитро Чигринський прибув у розташування клубу, в якому працюватиме асистентом наставника. Це перший тренерський досвід у кар'єрі відомого в минулому футболіста.
Футбольний агент Дмитро Панков опублікував фотографію молодого тренера на своїй сторінці в Instagram.
Вихованець львівських "Карпат" Дмитро Чигринський провів більшу частину кар'єри в донецькому "Шахтарі". Учасник чемпіонату світу 2006 року у складі збірної України також виступав у каталонській "Барселоні", а також у грецьких АЕКу та "Іонікосі". Тепер він розпочав тренерську кар'єру.
Перший клуб Чигринського
Колишній футболіст "Шахтаря" прибув до Туреччини, де проходить збір "Олександрії". Команда Руслана Ротаня веде боротьбу з "Динамо" за чемпіонський титул в українській Прем'єр-лізі.
Панков стверджує, що Чигринський не увійде до тренерського штабу Ротаня. Ексзахисник пройде практику в "Олександрії", йдеться виключно про набуття першого тренерського досвіду. Чигринський спостерігатиме за роботою наставників команди.
Свій останній матч Дмитро провів у листопаді 2023 року. Він захищав кольори "Шахтаря" в поєдинку проти львівського "Руху".
Нагадаємо, колишній футболіст "Шахтаря" Михайло Мудрик уже в лютому дізнається результат повторної проби на допінг.
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