Чигринский стал тренером и прибыл в свой первый клуб

Дмитрий Чигринский (в центре) с бывшими игроками "Шахтера" Генрихом Мхитаряном и Луисом Адриано. Фото: УНИАН

Бывший защитник сборной Украины Дмитрий Чигринский прибыл в расположение клуба, в котором будет работать ассистентом наставника. Это первый тренерский опыт в карьере известного в прошлом футболиста.

Футбольный агент Дмитрий Панков опубликовал фотографию молодого тренера на своей странице в Instagram.

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Воспитанник львовских "Карпат" Дмитрий Чигринский провел большую часть карьеры в донецком "Шахтере". Участник чемпионата мира 2006 года в составе сборной Украины также выступал в каталонской "Барселоне", а также в греческих АЕКе и "Ионикосе". Теперь он начал тренерскую карьеру.

Дмитрий Чигринский в "Александрии". Фото: instagram.com/pankov_agent/

Первый клуб Чигринского

Бывший футболист "Шахтера" прибыл в Турцию, где проходит сбор "Александрии". Команда Руслана Ротаня ведет борьбу с "Динамо" за чемпионский титул в украинской Премьер-лиге.

Панков утверждает, что Чигринский не войдет в тренерский штаб Ротаня. Экс-защитник пройдет практику в "Александрии", речь идет исключительно о приобретении первого тренерского опыта. Чигринский будет наблюдать за работой наставников команды.

Свой последний матч Дмитрий провел в ноябре 2023 года. Он защищал цвета "Шахтера" в поединке против львовского "Руха".

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