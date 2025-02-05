Ярослава Магучих перед началом зимнего сезона удивила необычной тренировкой

Скрытая камера сняла Магучих за странным занятием — видео
Олимпийская чемпионка Парижа-2024 и мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих 6 февраля стартует в зимнем сезоне. При этом, после победы в финале Бриллиантовой лиги у нее был длительный отдых.
Во время подготовки к сезону у Ярославы иногда были странные тренировки. Видео из одной из них опубликовал отец жениха Ярославы Сергей Степанов в Instagram.
Отметим, что 6 февраля Магучих выступит на турнире UdinJump в Италии, на котором ранее побеждала в 2021 году.
Как Магучих удивляла отдыхающих
Украинская прыгунья в высоту отдыхала, а затем готовилась к зимнему сезону на берегах острова Тенерифе в Испании.
Вместе с другими легкоатлетками из Украины 23-летняя чемпионка посетила пляж Хардин.
Отец Степанова на видео снял как легкоатлетка становится на мостик, делает колесо и зарылась ногами в песок.
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