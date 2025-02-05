Ярослава Магучих перед началом зимнего сезона удивила необычной тренировкой

Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 и мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих 6 февраля стартует в зимнем сезоне. При этом, после победы в финале Бриллиантовой лиги у нее был длительный отдых.

Во время подготовки к сезону у Ярославы иногда были странные тренировки. Видео из одной из них опубликовал отец жениха Ярославы Сергей Степанов в Instagram.

Читайте также:

Отметим, что 6 февраля Магучих выступит на турнире UdinJump в Италии, на котором ранее побеждала в 2021 году.

Как Магучих удивляла отдыхающих

Украинская прыгунья в высоту отдыхала, а затем готовилась к зимнему сезону на берегах острова Тенерифе в Испании.

Вместе с другими легкоатлетками из Украины 23-летняя чемпионка посетила пляж Хардин.

Отец Степанова на видео снял как легкоатлетка становится на мостик, делает колесо и зарылась ногами в песок.

Отдыхающие на пляже не сводили глаз с украинок, делавших акробатические упражнения.

Напомним, купленный "Челси" за 70 млн евро вингер Михаил Мудрик вскоре узнает результат допинг-пробы "Б".

Руководство "Ромы" Артема Довбика планирет подписать одного из топовых тренеров Италии.

Украинский метатель молота Михаил Кохан выиграл на престижном турнире во Франции.

Дмитрий Чигринский начал тренерскую карьеру — пойдет к бывшему одноклубнику.