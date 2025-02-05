Шапаренко проводит в Динамо последний сезон перед отъездом в Турцию

Шапаренко готовится к уходу из Динамо — где будет играть хавбек
Футболист сборной Украины Николай Шапаренко близок к уходу из киевского "Динамо". В услугах полузащитника заинтересован турецкий "Трабзонспор".
Потенциальный покупатель предлагает большие деньги за игрока, сообщает Taka Gazetesi.
Руководство "Трабзонспора" сделало киевскому "Динамо" предложение в размере 10 млн евро за 26-летнего Николая Шапаренко. Украинский клуб не согласился на условия трансфера, но турки не планируют отказываться от игрока.
Когда Шапаренко уйдет из "Динамо"
Главный тренер "Трабзонспора" Шенол Гюнеш хочет видеть хавбека "бело-синих" в своей команде. Он несколько раз посещал матчи с участием Шапаренко и пришел к выводу, что вокруг воспитанника "Динамо" можно построить игру турецкой команды.
В составе "Трабзонспора" уже выступают украинцы Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан. Скоро к ним может присоединиться и Николай Шапаренко. "Трабзонспор" планирует улучшить предложение по хавбеку. У турецкого клуба есть десять дней, чтобы успеть осуществить переход полузащитника. Если это не удастся сделать зимой, турки вернутся к вопросу о трансфере игрока летом.
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