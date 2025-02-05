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Шапаренко готовится к уходу из Динамо — где будет играть хавбек

5 февраля 2025 12:16
Станислав Костюк - Редактор
Шапаренко проводит в Динамо последний сезон перед отъездом в Турцию
Николай Шапаренко в сборной Украины. Фото: УНИАН
Станислав Костюк - Редактор

Футболист сборной Украины Николай Шапаренко близок к уходу из киевского "Динамо". В услугах полузащитника заинтересован турецкий "Трабзонспор". 

Потенциальный покупатель предлагает большие деньги за игрока, сообщает Taka Gazetesi.

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Руководство "Трабзонспора" сделало киевскому "Динамо" предложение в размере 10 млн евро за 26-летнего Николая Шапаренко. Украинский клуб не согласился на условия трансфера, но турки не планируют отказываться от игрока. 

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко на тренировке. Фото: УНИАН

Когда Шапаренко уйдет из "Динамо" 

Главный тренер "Трабзонспора" Шенол Гюнеш хочет видеть хавбека "бело-синих" в своей команде. Он несколько раз посещал матчи с участием Шапаренко и пришел к выводу, что вокруг воспитанника "Динамо" можно построить игру турецкой команды. 

В составе "Трабзонспора" уже выступают украинцы Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан. Скоро к ним может присоединиться и Николай Шапаренко. "Трабзонспор" планирует улучшить предложение по хавбеку. У турецкого клуба есть десять дней, чтобы успеть осуществить переход полузащитника. Если это не удастся сделать зимой, турки вернутся к вопросу о трансфере игрока летом. 

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