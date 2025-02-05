Легендарний Олег Блохін — де він зараз та чим займається

Легендарний український футболіст Олег Блохін. Фото: пресслужба УАФ

У листопаді минулого року легендарному українському футболісту та тренеру Олегу Блохіну виповнилося 72 роки. Все його життя було і залишається тісно пов'язаним з футболом, але останнім часом він трохи зник з публічної площини.

Олег Блохін станом на сьогоднішній день не займає жодного серйозного поста в українському футболі, пише портал Новини.LIVE.

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Блохін — футболіст

Олег Блохін віддав для київського "Динамо" 19 років свого життя та феноменальної гри. За цей час він зіграв за киян більше 400 матчів та забив більше 200 м'ячів.

Блохін став першим українцем, який завоював "Золотий м'яч". Це сталося у 1975 році.

Ось ще трохи регалій: семиразовий чемпіон СРСР, п'ятиразовий володар Кубку СРСР, двічі володар Кубку Кубків УЄФА.

Блохін — тренер

Тривала робота в Греції, де він встиг потренувати цілий ряд місцевих клубів — від "Олімпіакоса" до "Іонікоса".

Потім він очолив збірну України, яку привів до найвищого її досягнення на сьогодні — чвертьфіналу Чемпіонату світу 2006 року, який відбувався у Німеччині.

Останнім місцем його тренерської роботи було київське "Динамо", яким він керував з 2012 по 2014 рік.

З тих пір Блохін більше тренером не працював. Він зосередився на адміністративній роботі. Зокрема, працював співголовою Комітету національних збірних команд УАФ та Ради стратегічного розвитку професіонального футболу.

Блохін та його сім'я

Олег Блохін був двічі одружений. Його перша дружина — легендарна гімнастка Ірина Дерюгіна.

У легендарного футболіста є три доньки — Ірина, Анна та Катерина. Ірина Блохіна запам'яталась багатьом українським вболівальникам як авторка гімну Євро-2012 "З'єднаймо весь світ", телеведуча та акторка.

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