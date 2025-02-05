Маркевич дав пораду Реброву щодо Мудрика

Михайло Мудрик у складі "Челсі". Фото: instagram.com/m10.mudryk_/

Український тренер Мирон Маркевич прокоментував перспективи Михайла Мудрика, який продовжує чекати на результати повторної проби на допінг. Екснаставник "Карпат" продовжує вірити в невинність футболіста.

Маркевич пояснив, що Мудрик робитиме в найближчому майбутньому, повідомляє Sport.ua.

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Михайло Мудрик святкує гол. Фото: instagram.com/m10.mudryk_/

Що Маркевич сказав про Мудрика

Колишній головний тренер збірної України вважає, що поки зарано давати прогнози щодо подальшої кар'єри футболіста. Однак експерт вірить у те, що Мудрик зможе повернутися до активних виступів. Це станеться швидко, якщо результат проби "Б" виявиться негативним.

Тренер Мирон Маркевич. Фото: УНІАН

Маркевич не виключає, що футболіст "Челсі" зможе взяти участь у матчах плей-офф Ліги Націй, у яких збірна України в березні зіграє з національною командою Бельгії. Тренер упевнений, що Мудрику вистачить часу, щоб набрати форму і повернутися на поле. Однак якщо цього не станеться, головному тренеру "синьо-жовтих" Сергію Реброву доведеться розраховувати на інших півзахисників. Експерт назвав прізвища Віктора Циганкова, Олександра Назаренка та Владислава Кабаєва.

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