День народження Роналду — порівнюємо старі та нові фото португальця

Португальський футболіст Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano

Легендарний португальський футболіст Кріштіану Роналду сьогодні, 5 лютого, святкує свій ювілей. Зірці виповнюється 40 років.

Роналду продовжує грати у футбол, і поки що, схоже, навіть не натякає на завершення своєї кар'єри, пише портал Новини.LIVE.

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Його фізична підготовка шокує як фанатів, так і критиків. І інколи складається враження, що за всі ці роки він якимось магічним чином зовсім не змінився. Хоча це не так.

Як змінювався Кріштіану Роналду за свою кар'єру

Майбутня легенда футболу розпочинала у португальському "Спортінгу". Роналду провів у Лісабоні юнацьку кар'єру, і встиг відіграти один професійний сезон (25 поєдинків, 3 голи).

Кріштіану Роналду у "Спортингу". Фото: Facebook The Football Arena

Далі був "Манчестер Юнайтед". Клуб, який остаточно затвердив молодого португальця в якості зірки, яка сходить. За "МЮ" Роналду відіграв шість років (196 матчів, 84 м'ячі).

Кріштіану Роналду в "Манчестер Юнайтед". Фото: x.com/brfootball

Після цього його купив мадридський "Реал", де він затримався на цілі дев'ять років, показуючи феноменальну результативність (438 матчів, 450 голів). Потім він переїхав до Італії, де виступав за "Ювентус" (98 матчів, 81 гол). Потім знову був "Манчестер Юнайтед", другий період в Англії став для нього не таким успішним, як перший (40 матчів, 19 голів).

І ось, у 2023 році, він перебрався до Саудівської Аравії та місцевого "Аль-Насра". З тих пір він встиг зіграти більше 40 матчів та забити більше 40 м'ячів.

Кріштіану Роналду в "Аль-Насрі". Фото: instagram.com/cristiano

Кілька тижнів тому з'явились чутки, що Роналду узгодив з керівництвом "Аль-Насра" новий контракт, який буде діяти до літа 2026 року. Його зарплата у клубі залишиться на рівні 200 мільйонів євро.

Тобто, як ми бачимо, легенда ще точно не планує закінчувати.

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