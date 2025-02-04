Дубль Роналду за Аль-Наср і розповів, який гравець кращий за Мессі та Марадону

Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

У Лізі чемпіонів АФК відбувся сьомий тур. "Аль-Наср" Кріштіану Роналду вдома приймав "Аль-Васл".

Роналду вийшов у старті і зробив дубль у матчі, який став для нього 922-м і 923-м голами в кар'єрі, повідомив портал Новини.LIVE.

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Кріштіану Роналду у грі з "Аль-Васлом". Фото: Reuters

Нові рекорди Роналду

У минулому матчі "Аль-Наср" переміг з рахунком 4:0.

Перший гол забив на 25-й хвилині півзахисник господарів Аль Аль-Хассан. Роналду забив другий гол у матчі на 44-й хвилині.

У другому таймі на 78-й хвилині Кріштіану оформив дубль. Крапку в матчі поставив на 88-й хвилині Мохаммед Аль-Фатіль.

Після дубля Роналду довів кількість голів за кар'єру до 923. Футболіст сам собі зробив подарунок перед 5-м лютого, коли йому виповниться 40 років.

Зазначимо, що Роналду провів за "Аль-Наср" 89 матчів, у яких забив 81 гол і зробив 19 асистів.

Кріштіану Роналду після голу в грі з "Аль-Васлом". Фото: Reuters

Роналду потім заявив, що вважає себе найкращим гравцем в історії, оскільки володіє більш цілісним набором якостей, ніж Ліонель Мессі та Дієго Марадона.

Португалець зазначив, що перевершує їх у грі головою, ударах зі штрафних, швидкості, фізичній силі та стрибках, додавши, що не бачив футболіста, який був би кращим за нього.

"Мессі і Марадона подобаються багатьом, і я поважаю це, але я найдосконаліший із них. Я найкращий гравець в історії. Ніхто не перевершує мене... У мене чудова гра головою, я добре виконую штрафні, я швидкий, сильний і високо стрибаю", — заявив Роналду.

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