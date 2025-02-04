Дубль Роналду за Аль-Наср и рассказал, какой игрок лучше Месси и Марадоны

Криштиану Роналду. Фото: Reuters

В Лиге чемпионов АФК состоялся седьмой тур. "Аль-Наср" Криштиану Роналду дома принимал "Аль-Васл".

Роналду вышел в старте и сделал дубль в матче, который стал для него 922-м и 923-м голами в карьере, сообщил портал Новини.LIVE.

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Криштиану Роналду в игре с "Аль-Васлом". Фото: Reuters

Новые рекорды Роналду

В прошедшем матче "Аль-Наср" победил со счетом 4:0.

Первый гол забил на 25-й минуте полузащитник хозяев Аль Аль-Хассан. Роналду забил второй гол в матче на 44-й минуте.

Во втором тайме на 78-й минуте Криштиану оформил дубль. Точку в матче поставил на 88-й минуте Мохаммед Аль-Фатиль.

После дубля Роналду довел количество голов за карьеру до 923. Футболист сам себе сделал подарок перед 5-м февраля, когда ему исполнится 40 лет.

Отметим, что Роналду провел за "Аль-Наср" 89 матчей, в которых забил 81 гол и сделал 19 ассистов.

Криштиану Роналду после гола в игре с "Аль-Васлом". Фото: Reuters

Роналду затем заявил, что считает себя лучшим игроком в истории, поскольку обладает более цельным набором качеств, чем Лионель Месси и Диего Марадона.

Португалец отметил, что превосходит их в игре головой, ударах со штрафных, скорости, физической силе и прыжках, добавив, что не видел футболиста, который был бы лучше него.

"Месси и Марадона нравятся многим, и я уважаю это, но я самый совершенный из них. Я лучший игрок в истории. Никто не превосходит меня… У меня отличная игра головой, я хорошо исполняю штрафные, я быстрый, сильный и высоко прыгаю", — заявил Роналду.

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