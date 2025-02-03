Усик объяснил, когда будет играть за Полесье в чемпионате Украины

Александр Усик после боя. Фото: instagram.com/usykaa/

Украинский боксер Александр Усик откровенно рассказал о перспективах сыграть за "Полесье". Контракт спортсмена с житомирским клубом действует до конца нынешнего сезона.

Усик объяснил, почему решил попробовать силы в футболе, в интервью Forbes.

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Чемпион мира по боксу Александр Усик опроверг информацию о том, что собирается полностью посвятить себя футбольной карьере. Спортсмен заявил, что контракт с "Полесье" был подписан ради шоу, но реальных футбольных амбиций у Усика почти нет. Александр назвал две цели, которые собирается достигнуть в футболке житомирской команды.

Александр Усик и президент "Полесья" Геннадий Буткевич. Фото: instagram.com/usykaa/

Мечта Усика в "Полесье"

Обладатель чемпионских поясов по версиям WBC, WBO, WBA и IBO признался, что не готов регулярно играть в футбол на профессиональном уровне. Однако Усик благодарен "Полесью" за возможность тренироваться. Александр мечтает дебютировать в составе житомирской команды в Премьер-лиге.

Усик признался, что его главной целью в футболе является забить мяч, который признают лучшим голом в сезоне в УПЛ. Боксер пообещал тщательно к этому подготовиться. Больше всего он хочет забить в ворота киевского "Динамо", которое поддерживает с детства.

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