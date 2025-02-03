Ротань определился с будущим Калюжного в Александрии

Иван Калюжный на тренировке. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Полузащитник сборной Украины Иван Калюжный останется в "Александрии" как минимум до конца сезона. Клуб не принял ни одного предложения по трансферу игрока.

Спортивный директор "Александрии" Иван Телько объяснил, что ждет опытного футболиста в команде, сообщает "Украинский футбол".

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Во второй части сезона 2024/2025 Иван Калюжный продолжит выступать в составе "Александрии" несмотря на слухи об интересе к игроку со стороны других клубов. Контракт недавнего дебютанта сборной Украины с клубом заканчивается летом 2025 года. "Александрия" хочет, чтобы футболист продлил соглашение.

Иван Калюжный борется за мяч с Кириллом Ковальцем. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Будет ли Калюжный выходить на поле

Представитель руководства "Александрии" подтвердил, что клуб хочет продлить контракт 27-летнего полузащитника. После этого клуб будет готов его продать. Однако не исключено, что Калюжный откажется от этого варианта и покинет команду в конце сезона в статусе свободного агента.

Согласно словам Телько, отказ игрока от переговоров не означает, что он будет лишен места в основном составе команды. Спортивный директор заверил, что тренерский штаб будет выпускать на поле тех футболистов, которые готовы приносить "Александрии" пользу. Если Калюжный будет упорно работать на тренировках, он продолжит игрока в основном составе.

В сезоне 2024/2025 Калюжный сыграл за "Александрию" 18 поединков во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу.

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