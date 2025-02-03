Армен Саркисян. Фото: росСМИ

Из-за взрыва в Москве погиб глава федерации бокса "ДНР" и криминальный авторитет Армен Саркисян, также известный как Армен "Горловский". Стали известны детали нападения.

По информации российских СМИ, боевик был жив и госпитализирован с места происшествия.

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По информации источника, в результате взрыва в московском ЖК "Красные паруса" был взорван Саркисян и его известные соратники. Все они в Украине находятся вне закона.

Лишь со второй попытки подтвердилась информация о гибели Саркисяна. Боевик выжил, но потерял ногу и находился в коме, но уже в больнице его сердце остановилось.

В результате взрыва погиб охранник Саркисяна, еще один охранник Олег Каспировия получил тяжелую контузию и осколочные ранения.

Также пострадал бывший охранник Виктора Януковича Сергей Шкрябатовский.

Отметим, что погибший Саркисян в 2014 году организовывал отправку вооруженных "антимайдановцев" на Майдан в Киеве. Также с 2022 года он был смотрящим в тюрьмах, где издевались над украинскими пленными.

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