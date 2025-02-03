Взрыв в Москве: боевик и боксер Армен Саркисян скончался в больнице

Главе федерации бокса в "ДНР" оторвало ногу — детали ликвидации
Из-за взрыва в Москве погиб глава федерации бокса "ДНР" и криминальный авторитет Армен Саркисян, также известный как Армен "Горловский". Стали известны детали нападения.
По информации российских СМИ, боевик был жив и госпитализирован с места происшествия.
"Горловский" погиб не мгновенно
По информации источника, в результате взрыва в московском ЖК "Красные паруса" был взорван Саркисян и его известные соратники. Все они в Украине находятся вне закона.
Лишь со второй попытки подтвердилась информация о гибели Саркисяна. Боевик выжил, но потерял ногу и находился в коме, но уже в больнице его сердце остановилось.
В результате взрыва погиб охранник Саркисяна, еще один охранник Олег Каспировия получил тяжелую контузию и осколочные ранения.
Также пострадал бывший охранник Виктора Януковича Сергей Шкрябатовский.
Отметим, что погибший Саркисян в 2014 году организовывал отправку вооруженных "антимайдановцев" на Майдан в Киеве. Также с 2022 года он был смотрящим в тюрьмах, где издевались над украинскими пленными.
Напомним, легендарный игрок "Валенсии" и сборной Испании рассказал как украинский вратарь Андрей Лунин вывел "Реал" в полуфинал ЛЧ в прошлом сезоне.
Донецкий "Шахтер" купит очередного центрального защитника после того, как провалился с покупкой Алаама Грама и Става Лемкина.
Президент "Динамо" Игорь Суркис отказался продавать в АПЛ своего талантливого вингера.
Турецкий "Трабзонспор" готовится к переходу еще одного известного украинского футболиста после того как объявит о покупке Зубкова.
Читайте Новини.LIVE!