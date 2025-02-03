Вибух у Москві: бойовик і боксер Армен Саркісян помер у лікарні

Армен Саркісян. Фото: росЗМІ

Через вибух у Москві загинув глава федерації боксу "ДНР" і кримінальний авторитет Армен Саркісян, також відомий як Армен "Горлівський". Стали відомі деталі нападу.

За інформацією російських ЗМІ, бойовик був живий і госпіталізований з місця події.

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За інформацією джерела, внаслідок вибуху в московському ЖК "Червоні вітрила" було підірвано Саркісяна і його відомих соратників. Усі вони в Україні перебувають поза законом.

Лише з другої спроби підтвердилася інформація про загибель Саркісяна. Бойовик вижив, але втратив ногу і перебував у комі, але вже в лікарні його серце зупинилося.

Унаслідок вибуху загинув охоронець Саркісяна, ще один охоронець Олег Каспіровія дістав важку контузію й осколкові поранення.

Також постраждав колишній охоронець Віктора Януковича Сергій Шкрябатовський.

Зазначимо, що загиблий Саркісян у 2014 році організовував відправку озброєних "антимайданівців" на Майдан у Києві. Також із 2022 року він був наглядачем у в'язницях, де знущалися над українськими полоненими.

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