Ротань визначився з майбутнім Калюжного в Олександрії

Іван Калюжний на тренуванні. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Півзахисник збірної України Іван Калюжний залишиться в "Олександрії" щонайменше до кінця сезону. Клуб не прийняв жодної пропозиції щодо трансферу гравця.

Спортивний директор "Олександрії" Іван Телько пояснив, що чекає на досвідченого футболіста в команді, повідомляє "Український футбол".

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У другій частині сезону 2024/2025 Іван Калюжний продовжить виступати у складі "Олександрії" попри чутки про інтерес до гравця з боку інших клубів. Контракт недавнього дебютанта збірної України з клубом закінчується влітку 2025 року. "Олександрія" хоче, щоб футболіст продовжив угоду.

Іван Калюжний бореться за м'яч із Кирилом Ковальцем. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Чи буде Калюжний виходити на поле

Представник керівництва "Олександрії" підтвердив, що клуб хоче продовжити контракт 27-річного півзахисника. Після цього клуб буде готовий його продати. Однак не виключено, що Калюжний відмовиться від цього варіанту й залишить команду наприкінці сезону в статусі вільного агента.

Згідно зі словами Телько, відмова гравця від переговорів не означає, що він буде позбавлений місця в основному складі команди. Спортивний директор запевнив, що тренерський штаб випускатиме на поле тих футболістів, які готові приносити "Олександрії" користь. Якщо Калюжний наполегливо працюватиме на тренуваннях, він продовжить гравця в основному складі.

У сезоні 2024/2025 Калюжний зіграв за "Олександрію" 18 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч та зробив 1 результативну передачу.

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