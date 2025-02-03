Усик пояснив, коли гратиме за Полісся в чемпіонаті України

Усик зізнався, з якою метою підписав контракт із Поліссям
Український боксер Олександр Усик відверто розповів про перспективи зіграти за "Полісся". Контракт спортсмена з житомирським клубом діє до кінця нинішнього сезону.
Усик пояснив, чому вирішив спробувати сили у футболі, в інтерв'ю Forbes.
Чемпіон світу з боксу Олександр Усик спростував інформацію про те, що збирається повністю присвятити себе футбольній кар'єрі. Спортсмен заявив, що контракт із "Поліссям" було підписано заради шоу, але реальних футбольних амбіцій в Усика майже немає. Олександр назвав дві мети, які збирається досягти у футболці житомирської команди.
Мрія Усика в "Поліссі"
Володар чемпіонських поясів за версіями WBC, WBO, WBA та IBO зізнався, що не готовий регулярно грати у футбол на професійному рівні. Однак Усик вдячний "Поліссю" за можливість тренуватися. Олександр мріє дебютувати у складі житомирської команди в Прем'єр-лізі.
Усик зізнався, що його головною метою у футболі є забити м'яч, який визнають найкращим голом у сезоні в УПЛ. Боксер пообіцяв ретельно до цього підготуватися. Найбільше він хоче забити у ворота київського "Динамо", яке підтримує з дитинства.
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