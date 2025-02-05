День рождения Роналду — сравниваем старые и новые фото португальца

Роналду празднует 40-летие — как он изменился за эти годы
Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду сегодня, 5 февраля, празднует свой юбилей. Звезде исполняется 40 лет.
Роналду продолжает играть в футбол, и пока что, похоже, даже не намекает на завершение своей карьеры, пишет портал Новини.LIVE.
Его физическая подготовка шокирует как фанатов, так и критиков. И иногда складывается впечатление, что за все эти годы он каким-то магическим образом совсем не изменился. Хотя это не так.
Как менялся Криштиану Роналду за свою карьеру
Будущая легенда футбола начинала в португальском "Спортинге". Роналду провел в Лиссабоне юношескую карьеру, и успел отыграть один профессиональный сезон (25 поединков, 3 гола).
Далее был "Манчестер Юнайтед". Клуб, который окончательно утвердил молодого португальца в качестве восходящей звезды. За "МЮ" Роналду отыграл шесть лет (196 матчей, 84 мяча).
После этого его купил мадридский "Реал", где он задержался на целых девять лет, показывая феноменальную результативность (438 матчей, 450 голов). Затем он переехал в Италию, где выступал за "Ювентус" (98 матчей, 81 гол). Затем снова был "Манчестер Юнайтед", второй период в Англии стал для него не таким успешным, как первый (40 матчей, 19 голов).
И вот, в 2023 году, он перебрался в Саудовскую Аравию и местный "Аль-Наср". С тех пор он успел сыграть более 40 матчей и забить более 40 мячей.
Несколько недель назад появились слухи, что Роналду согласовал с руководством "Аль-Насра" новый контракт, который будет действовать до лета 2026 года. Его зарплата в клубе останется на уровне 200 миллионов евро.
То есть, как мы видим, легенда еще точно не планирует заканчивать.
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