День рождения Роналду — сравниваем старые и новые фото португальца

Португальский футболист Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano

Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду сегодня, 5 февраля, празднует свой юбилей. Звезде исполняется 40 лет.

Роналду продолжает играть в футбол, и пока что, похоже, даже не намекает на завершение своей карьеры, пишет портал Новини.LIVE.

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Как менялся Криштиану Роналду за свою карьеру

Будущая легенда футбола начинала в португальском "Спортинге". Роналду провел в Лиссабоне юношескую карьеру, и успел отыграть один профессиональный сезон (25 поединков, 3 гола).

Криштиану Роналду в "Спортинге". Фото: Facebook The Football Arena

Далее был "Манчестер Юнайтед". Клуб, который окончательно утвердил молодого португальца в качестве восходящей звезды. За "МЮ" Роналду отыграл шесть лет (196 матчей, 84 мяча).

Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед". Фото: x.com/brfootball

После этого его купил мадридский "Реал", где он задержался на целых девять лет, показывая феноменальную результативность (438 матчей, 450 голов). Затем он переехал в Италию, где выступал за "Ювентус" (98 матчей, 81 гол). Затем снова был "Манчестер Юнайтед", второй период в Англии стал для него не таким успешным, как первый (40 матчей, 19 голов).

И вот, в 2023 году, он перебрался в Саудовскую Аравию и местный "Аль-Наср". С тех пор он успел сыграть более 40 матчей и забить более 40 мячей.

Криштиану Роналду в "Аль-Насре". Фото: instagram.com/cristiano

Несколько недель назад появились слухи, что Роналду согласовал с руководством "Аль-Насра" новый контракт, который будет действовать до лета 2026 года. Его зарплата в клубе останется на уровне 200 миллионов евро.

То есть, как мы видим, легенда еще точно не планирует заканчивать.

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