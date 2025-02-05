Маркевич дал совет Реброву по поводу Мудрика

Михаил Мудрик в составе "Челси". Фото: instagram.com/m10.mudryk_/

Украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал перспективы Михаила Мудрика, который продолжает ждать результаты повторной пробы на допинг. Экс-наставник "Карпат" продолжает верить в невиновность футболиста.

Маркевич объяснил, что Мудрик будет делать в ближайшем будущем, сообщает Sport.ua.

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Михаил Мудрик празднует гол. Фото: instagram.com/m10.mudryk_/

Что Маркевич сказал о Мудрике

Бывший главный тренер сборной Украины считает, что пока рано давать прогнозы по поводу дальнейшей карьеры футболиста. Однако эксперт верит в том, что Мудрик сможет вернуться к активным выступлениям. Это произойдет быстро, если результат пробы "Б" окажется негативным.

Тренер Мирон Маркевич. Фото: УНИАН

Маркевич не исключает, что футболист "Челси" сможет принять участие в матчах плей-офф Лиги Наций, в которых сборная Украины в марте сыграет с национальной командой Бельгии. Тренер уверен, что Мудрику хватит времени, чтобы набрать форму и вернуться на поле. Однако если этого не произойдет, главному тренеру "сине-желтых" Сергею Реброву придется рассчитывать на других полузащитников. Эксперт назвал фамилии Виктора Цыганкова, Александра Назаренко и Владислава Кабаева.

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