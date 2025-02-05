Маркевич назвал причину провала Динамо в Лиге Европы

Тренер Мирон Маркевич во время работы в "Карпатах". Фото: УНИАН

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич не удивлен результатами выступления "Шахтера" и "Динамо" в еврокубках. Опытный специалист назвал объективные причины провала команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Маркевич назвал главную ошибку "Динамо" в еврокубках, сообщает Sport.ua.

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Мирон Маркевич считает неудачным выступление украинских клубов в международных турнирах. Тренер не удивлен результатам "Динамо" и "Шахтера", однако он сожалеет, что это окажет влиянием на положение страны в таблице коэффициентов УЕФА.

Футболисты киевского "Динамо" перед игрой. Фото: УНИАН

Причины неудач "Динамо"

Эксперт отметил просчеты в подготовительном периоде украинских команд к сезону. Он напомнил, что "Шахтер" и "Динамо" проигрывали конкурентам не только в скорости перемещений по футбольному полю, но и в принятии решений.

Николай Шапаренко во время матча. Фото: УНИАН

Согласно мнению Маркевича, молодым украинским футболистам не хватило сил для ведения борьбы в нескольких турнирах. Одной из причин этого является необходимость проводить еврокубковые поединки за границей. Это касается как выездных, так и домашних матчей.

"Однако эти потери можно было минимизировать и проводить официальные поединки не в Германии, а в соседней Польше. Мне, в частности, непонятно почему динамовцы решили играть так далеко — в Гамбурге при пустых трибунах, тратя бешеные средства на аренду стадиона. Впрочем, это уже вопрос не к тренерскому штабу, а к менеджменту "Динамо", — объяснил Маркевич.

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