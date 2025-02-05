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Маркевич пояснив причини невдалої гри Динамо в єврокубках

5 лютого 2025 11:12
Станіслав Костюк - Редактор
Маркевич назвав причину провалу Динамо в Лізі Європи
Тренер Мирон Маркевич під час роботи в "Карпатах". Фото: УНІАН
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич не здивований результатами виступу "Шахтаря" і "Динамо" в єврокубках. Досвідчений фахівець назвав об'єктивні причини провалу команд у Лізі чемпіонів і Лізі Європи.

Маркевич назвав головну помилку "Динамо" в єврокубках, повідомляє Sport.ua.

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Мирон Маркевич вважає невдалим виступ українських клубів у міжнародних турнірах. Тренер не здивований результатами "Динамо" та "Шахтаря", однак він шкодує, що це вплине на становище країни в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Динамо Киев
Футболісти київського "Динамо" перед грою. Фото: УНІАН

Причини невдач "Динамо"

Експерт відзначив прорахунки в підготовчому періоді українських команд до сезону. Він нагадав, що "Шахтар" й "Динамо" програвали конкурентам не тільки у швидкості переміщень футбольним полем, а й у прийнятті рішень.

Николай Шапаренко
Микола Шапаренко під час матчу. Фото: УНІАН

Згідно з думкою Маркевича, молодим українським футболістам забракло сил для ведення боротьби в кількох турнірах. Однією з причин цього є необхідність проводити єврокубкові поєдинки за кордоном. Це стосується як виїзних, так і домашніх матчів.

"Однак ці втрати можна було мінімізувати й проводити офіційні поєдинки не в Німеччині, а в сусідній Польщі. Мені, зокрема, незрозуміло чому динамівці вирішили грати так далеко — у Гамбурзі за порожніх трибун, витрачаючи шалені кошти на оренду стадіону. Утім, це вже питання не до тренерського штабу, а до менеджменту "Динамо", — пояснив Маркевич.

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