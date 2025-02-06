Сидорчук объяснил, как Ярмоленко заменил Реброва в сборной Украины

Андрей Ярмоленко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший капитан киевского "Динамо" и футболист сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал, какое влияние оказывал на национальную команду Андрей Ярмоленко. Ветеран раскрыл правду о резонансном эпизоде, который произошел на Евро-2024.

В дебютном матче сборной Украины на турнире Ярмоленко взял на себя тренерский функции, сообщил Сидорчук в интервью "Трибуне".

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Сборная Украины была фаворитом в дебютном матче Евро-2024 против Румынии. Однако поединок оказался провальным для "сине-желтых". Подопечные Сергея Реброва проиграли со счетом 0:3. После финального свистка противостояния Андрей Ярмоленко на правах лидера попросил главного тренера не заходить в раздевалку. Ветеран сам поговорил с партнерами по команде.

Сергей Ребров во время тренировки. Фото: УАФ

Что сказал Ярмоленко

Сидорчук сравнил наставник сборной Украины с известным тренером Жозе Моуринью, у которого был подобный опыт во время работы в "Порту". Экс-капитан "Динамо" заявил, что Ярмоленко оказал услугу Реброву, сняв с него груз тяжелого разговора с командой.

Сергей Сидорчук во время выступлений за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Согласно утверждению Сидорчука, Ярмоленко на правах лидера команды рассказал другим футболистам, что недопустимо играть как в матче с Румынией. Полузащитник поделился с партнерами по сборной Украины собственным опытом и призвал их изменить ситуацию на поле.

"Из этой ямы очень тяжело выходить, когда ты возвращаешься домой, а вместо того чтобы вас встречали, никто не хочет вас видеть, как это было на позапрошлом Евро. Он просто как капитан сделал акцент на этом", — рассказал Сидорчук.

Сборная Украины выиграла свой следующий матч на турнире, но не сумела выйти в плей-офф Евро-2024. Андрей Ярмоленко после чемпионата Европы перестал входить в основную заявку национальной команды.

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