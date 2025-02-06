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Ярмоленко заменил Реброва в тяжелом матче сборной Украины

6 февраля 2025 09:39
Станислав Костюк - Редактор
Сидорчук объяснил, как Ярмоленко заменил Реброва в сборной Украины
Андрей Ярмоленко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"
Станислав Костюк - Редактор

Бывший капитан киевского "Динамо" и футболист сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал, какое влияние оказывал на национальную команду Андрей Ярмоленко. Ветеран раскрыл правду о резонансном эпизоде, который произошел на Евро-2024. 

В дебютном матче сборной Украины на турнире Ярмоленко взял на себя тренерский функции, сообщил Сидорчук в интервью "Трибуне". 

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Сборная Украины была фаворитом в дебютном матче Евро-2024 против Румынии. Однако поединок оказался провальным для "сине-желтых". Подопечные Сергея Реброва проиграли со счетом 0:3. После финального свистка противостояния Андрей Ярмоленко на правах лидера попросил главного тренера не заходить в раздевалку. Ветеран сам поговорил с партнерами по команде. 

Сергей Ребров
Сергей Ребров во время тренировки. Фото: УАФ

Что сказал Ярмоленко 

Сидорчук сравнил наставник сборной Украины с известным тренером Жозе Моуринью, у которого был подобный опыт во время работы в "Порту". Экс-капитан "Динамо" заявил, что Ярмоленко оказал услугу Реброву, сняв с него груз тяжелого разговора с командой. 

Сергей Сидорчук
Сергей Сидорчук во время выступлений за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Согласно утверждению Сидорчука, Ярмоленко на правах лидера команды рассказал другим футболистам, что недопустимо играть как в матче с Румынией. Полузащитник поделился с партнерами по сборной Украины собственным опытом и призвал их изменить ситуацию на поле. 

"Из этой ямы очень тяжело выходить, когда ты возвращаешься домой, а вместо того чтобы вас встречали, никто не хочет вас видеть, как это было на позапрошлом Евро. Он просто как капитан сделал акцент на этом", — рассказал Сидорчук. 

Сборная Украины выиграла свой следующий матч на турнире, но не сумела выйти в плей-офф Евро-2024. Андрей Ярмоленко после чемпионата Европы перестал входить в основную заявку национальной команды. 

Напомним, стало известно, куда пропал бывший главный тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Олег Блохин. 

А экс-наставник львовских "Карпат" Мирон Маркевич дал Сергею Реброву важный совет по поводу комплектования команды. 

А легкоатлетка Ярослава Магучих оказалась звездой интернета после того, как попала в объектив скрытой камеры. 

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