Сидорчук пояснив, як Ярмоленко замінив Реброва у збірній України

Андрій Ярмоленко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній капітан київського "Динамо" та футболіст збірної України Сергій Сидорчук розповів, який вплив мав на національну команду Андрій Ярмоленко. Ветеран розкрив правду про резонансний епізод, який стався на Євро-2024.

У дебютному матчі збірної України на турнірі Ярмоленко взяв на себе тренерські функції, повідомив Сидорчук в інтерв'ю "Трибуні".

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Збірна України була фаворитом у дебютному матчі Євро-2024 проти Румунії. Однак поєдинок виявився провальним для "синьо-жовтих". Підопічні Сергія Реброва програли з рахунком 0:3. Після фінального свистка протистояння Андрій Ярмоленко на правах лідера попросив головного тренера не заходити до роздягальні. Ветеран сам поговорив із партнерами по команді.

Сергій Ребров під час тренування. Фото: УАФ

Що сказав Ярмоленко

Сидорчук порівняв наставника збірної України з відомим тренером Жозе Моурінью, у якого був подібний досвід під час роботи в "Порту". Екскапітан "Динамо" заявив, що Ярмоленко зробив послугу Реброву, знявши з нього тягар важкої розмови з командою.

Сергій Сидорчук під час виступів за "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Згідно з твердженням Сидорчука, Ярмоленко на правах лідера команди розповів іншим футболістам, що неприпустимо грати як у матчі з Румунією. Півзахисник поділився з партнерами по збірній України власним досвідом і закликав їх змінити ситуацію на полі.

"З цієї ями дуже важко виходити, коли ти повертаєшся додому, а замість того щоб вас зустрічали, ніхто не хоче вас бачити, як це було на позаминулому Євро. Він просто як капітан зробив акцент на цьому", — розповів Сидорчук.

Збірна України виграла свій наступний матч на турнірі, але не зуміла вийти в плей-офф Євро-2024. Андрій Ярмоленко після чемпіонату Європи перестав входити в основну заявку національної команди.

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