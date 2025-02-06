Буяльский забил роскошный гол за Динамо — появилось видео

Виталий Буяльский на сборах "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Тренерский штаб киевского "Динамо" продолжает готовить команду ко второй части сезона. "Бело-синие"являются фаворитом чемпионской гонки в украинской Премьер-лиги.

Виталий Буяльский тренируется забивать голы с разных дистанций, сообщает "Динамо-Онлайн".

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Виталий Буяльский на разминке перед игрой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Шедевр в исполнении Буяльского

На сборах в Турции работают практически все игроки "Динамо". Капитан Виталий Буяльский, который остался в команде несмотря на интерес зарубежного клуба, продемонстрировал новые грани своего таланта.

Полузащитник сборной Украины продемонстрировал умение забивать голы непосредственно после подачи с угла поля. Появилось видео, на котором Буяльский несколько раз подряд забросил мяч в ворота прямым ударом от углового флажка. Не исключено, что это наработка тренерского штаба перед второй частью УПЛ.

В сезоне 2024/2025 Буяльский провел за "Динамо" 24 матча во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

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