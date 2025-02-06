Шахтер потерял двух талантов академии, один перешел в Боруссию

Игрок Шахтера перешел в Боруссию Дортмунд
Донецкий "Шахтер" неожиданно потерял двух футболистов. Правда, это игроки академии клуба.
Один из этих игроков перебрался в "Боруссию" Дортмунд, сообщил журналист Сергей Тищенко.
"Шахтер" теряет футболистов
По информации источника, в дортмундскую "Боруссию" перешел фланговый защитник "Шахтера" Назар Рудзей 2009 года рождения.
Кроме Рудзея, "Шахтер" покинул еще один крайний защитник — Кирилл Савченко 2010 года рождения. Это игрок будет играть за хорватский "Хайдук" из Сплита.
Отметим, что это не первые потери "горняков" ранее в испанский "Бетис" перешел вратарь Ян Журавский.
Все эти футболисты покинули клуб бесплатно. Зато из основной команды "Шахтер" за деньги покинули Даниил Сикан и Олекандр Зубков, которые перешли в турецкий "Трабзонспор".
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