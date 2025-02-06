Шахтер потерял двух талантов академии, один перешел в Боруссию

Руководство "Шахтера" - Сергей Палкин и Дарио Срна. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" неожиданно потерял двух футболистов. Правда, это игроки академии клуба.

Один из этих игроков перебрался в "Боруссию" Дортмунд, сообщил журналист Сергей Тищенко.

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"Шахтер" теряет футболистов

По информации источника, в дортмундскую "Боруссию" перешел фланговый защитник "Шахтера" Назар Рудзей 2009 года рождения.

Кроме Рудзея, "Шахтер" покинул еще один крайний защитник — Кирилл Савченко 2010 года рождения. Это игрок будет играть за хорватский "Хайдук" из Сплита.

Отметим, что это не первые потери "горняков" ранее в испанский "Бетис" перешел вратарь Ян Журавский.

Все эти футболисты покинули клуб бесплатно. Зато из основной команды "Шахтер" за деньги покинули Даниил Сикан и Олекандр Зубков, которые перешли в турецкий "Трабзонспор".

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