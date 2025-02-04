Сабо назвал игрока Шахтера, который сможет заиграть в зарубежном клубе

Дмитрий Ризнык перед матчем Лиги чемпионов. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Йожеф Сабо оценил деятельность донецкого "Шахтера" на зимнем трансферном рынке. Эксперт назвал игрока, на продаже которого "горняки" смогут хорошо заработать.

При этом Сабо раскритиковал другого игрока "Шахтера" за уход из клуба, сообщает Sport.ua.

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Йожеф Сабо сомневается в том, что Даниил Сикан и Александр Зубков продолжат получать вызовы от Сергея Реброва в сборную Украины. Оба футболиста этой зимой перешли из "Шахтера" в турецкий "Трабзонспор".

Йожеф Сабо во время интервью. Скриншот YouTube

Также Сабо сомневается, что бывший капитан "горняков" Тарас Степаненко сможет еще хотя бы раз выйти на поле в футболке национальной команды. Эксперт предположил, что опытный полузащитник уже устал от игры, а потому выбрал вариант с трансфером в команде, где уже не нужно прикладывать максимум усилий каждую неделю.

Вратарь Дмитрий Ризнык благодарит болельщиков за поддержку. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Новый лидер "Шахтера"

Сабо назвал игрока донецкой команды, который в ближайшее время привлечет внимание европейских грандов. Это голкипер украинской команды Дмитрий Ризнык, который демонстрирует стабильность и уверенную игру. Эксперт не сомневается, что вратарь сможет продолжить карьеру за границей.

"Ризнык действительно демонстрирует очень качественную игру. Сейчас в Европе немало скаутов, которые ездят и смотрят, где можно купить подешевле хороших футболистов. Если кто-нибудь захочет его купить, то купит. "Шахтер" не должен быть против", — заявил Сабо.

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