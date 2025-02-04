Сабо назвав гравця Шахтаря, який зможе заграти в закордонному клубі

Дмитро Різник перед матчем Ліги чемпіонів. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Колишній головний тренер збірної України з футболу Йожеф Сабо оцінив діяльність донецького "Шахтаря" на зимовому трансферному ринку. Експерт назвав гравця, на продажу якого "гірники" зможуть добре заробити.

При цьому Сабо розкритикував іншого гравця "Шахтаря" за те, що він пішов із клубу, повідомляє Sport.ua.

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Йожеф Сабо сумнівається в тому, що Данило Сікан та Олександр Зубков продовжать отримувати виклики від Сергія Реброва до збірної України. Обидва футболісти цієї зими перейшли з "Шахтаря" в турецький "Трабзонспор".

Йожеф Сабо під час інтерв'ю. Скриншот YouTube

Також Сабо сумнівається, що колишній капітан "гірників" Тарас Степаненко зможе ще хоча б раз вийти на поле у футболці національної команди. Експерт припустив, що досвідчений півзахисник уже втомився від гри, а тому обрав варіант із трансфером у команді, де вже не потрібно докладати максимум зусиль щотижня.

Воротар Дмитро Різник дякує вболівальникам за підтримку. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Новий лідер "Шахтаря"

Сабо назвав гравця донецької команди, який найближчим часом приверне увагу європейських грандів. Це голкіпер української команди Дмитро Різник, який демонструє стабільність і впевнену гру. Експерт не сумнівається, що воротар зможе продовжити кар'єру за кордоном.

"Різник дійсно демонструє дуже якісну гру. Зараз у Європі чимало скаутів, які їздять і дивляться, де можна купити дешевше хороших футболістів. Якщо хто-небудь захоче його купити, то купить. "Шахтар" не повинен бути проти", — заявив Сабо.

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