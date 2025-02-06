Шахтар втратив двох талантів академії, один перейшов у Боруссію

Керівництко "Шахтаря" — Сергій Палкін та Даріо Срна. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" несподівано втратив двох футболістів. Щоправда, це гравці академії клубу.

Один з цих гравців перебрався в "Боруссію" Дортмунд, повідомив журналіст Сергій Тищенко.

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"Шахтар" втрачає футболістів

За інформацією джерела, у дортмундську "Боруссію" перейшов фланговий оборонець "Шахтаря" Назар Рудзей 2009 року народження.

Крім Рудзея, "Шахтар" покинув ще один крайній оборонець — Кирило Савченко 2010 року народження. Це гравець гратиме за хорватський "Хайдук" зі Спліта.

Зазначимо, що це не перші втрати "гірників" раніше в іспанський "Бетіс" перейшов воротар Ян Журавський.

Всі ці футболісти покинули клуб безкоштовно. Натомість з основної команди "Шахтар" за гроші покинули Данило Сікан і Олекандр Зубков, які перейшли у турецький "Трабзонспор".

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