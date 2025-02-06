Шахтар втратив двох талантів академії, один перейшов у Боруссію

Гравець Шахтаря перейшов до Боруссії Дортмунд
Донецький "Шахтар" несподівано втратив двох футболістів. Щоправда, це гравці академії клубу.
Один з цих гравців перебрався в "Боруссію" Дортмунд, повідомив журналіст Сергій Тищенко.
"Шахтар" втрачає футболістів
За інформацією джерела, у дортмундську "Боруссію" перейшов фланговий оборонець "Шахтаря" Назар Рудзей 2009 року народження.
Крім Рудзея, "Шахтар" покинув ще один крайній оборонець — Кирило Савченко 2010 року народження. Це гравець гратиме за хорватський "Хайдук" зі Спліта.
Зазначимо, що це не перші втрати "гірників" раніше в іспанський "Бетіс" перейшов воротар Ян Журавський.
Всі ці футболісти покинули клуб безкоштовно. Натомість з основної команди "Шахтар" за гроші покинули Данило Сікан і Олекандр Зубков, які перейшли у турецький "Трабзонспор".
Нагадаємо, від Михайла Мудрика не чекають хороших новин через його допінгову справу.
У лютому відкриють допінг-пробу "Б" Мудрика й тоді буде вердикт по його справі.
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх провела несподіване тренування на громадському пляжі.
Чим наразі займається легендарний гравець і тренер збірної України Олег Блохін.
Читайте Новини.LIVE!