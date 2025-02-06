Буяльський забив розкішний гол за Динамо — з'явилося відео

Рветься до збірної України — Буяльський шикарно забив за Динамо
Тренерський штаб київського "Динамо" продовжує готувати команду до другої частини сезону. "Біло-сині" є фаворитом чемпіонських перегонів в українській Прем'єр-лізі.
Віталій Буяльський тренується забивати голи з різних дистанцій, повідомляє "Динамо-Онлайн".
Футболісти київського "Динамо" вибули з подальшої боротьби в Лізі Європи. Команда Олександра Шовковського може зосередитися на виступі в українській Прем'єр-лізі, де за підсумками першої половини сезону "біло-сині" посідають перше місце в турнірній таблиці.
Шедевр у виконанні Буяльського
На зборах у Туреччині працюють практично всі гравці "Динамо". Капітан Віталій Буяльський, який залишився в команді попри інтерес закордонного клубу, продемонстрував нові грані свого таланту.
Півзахисник збірної України продемонстрував уміння забивати голи безпосередньо після подачі з кута поля. З'явилося відео, на якому Буяльський кілька разів поспіль закинув м'яч у ворота прямим ударом від кутового прапорця. Не виключено, що це напрацювання тренерського штабу перед другою частиною УПЛ.
У сезоні 2024/2025 Буяльський провів за "Динамо" 24 матчі в усіх турнірах, забив 4 голи та зробив 5 результативних передач.
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