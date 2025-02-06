Буяльський забив розкішний гол за Динамо — з'явилося відео

Віталій Буяльський на зборах "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Тренерський штаб київського "Динамо" продовжує готувати команду до другої частини сезону. "Біло-сині" є фаворитом чемпіонських перегонів в українській Прем'єр-лізі.

Віталій Буяльський тренується забивати голи з різних дистанцій, повідомляє "Динамо-Онлайн".

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Віталій Буяльський на розминці перед грою. Фото: пресслужба "Динамо"

Шедевр у виконанні Буяльського

На зборах у Туреччині працюють практично всі гравці "Динамо". Капітан Віталій Буяльський, який залишився в команді попри інтерес закордонного клубу, продемонстрував нові грані свого таланту.

Півзахисник збірної України продемонстрував уміння забивати голи безпосередньо після подачі з кута поля. З'явилося відео, на якому Буяльський кілька разів поспіль закинув м'яч у ворота прямим ударом від кутового прапорця. Не виключено, що це напрацювання тренерського штабу перед другою частиною УПЛ.

У сезоні 2024/2025 Буяльський провів за "Динамо" 24 матчі в усіх турнірах, забив 4 голи та зробив 5 результативних передач.

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