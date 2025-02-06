Динамо може продати ще одного важливого футболіста команди

Владислав Ванат у складі "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Форвард збірної України Владислав Ванат може переїхати в англійську Прем'єр-лігу. Гравцем цікавиться один із місцевих клубів.

"Динамо" погодиться продати свого вихованця в разі, якщо отримає вигідну пропозицію, повідомляє "ТаТоТаке".

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Молодий футболіст "Динамо" Владислав Ванат зацікавив один з англійських клубів. Щонайменше до кінця сезону футболіст продовжить виступати за київську команду, після чого керівництво "біло-синіх" буде змушене прийняти важливе рішення.

Владислав Ванат під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Куди може перейти Ванат?

Головним претендентом на 23-річного нападника є англійський "Сандерленд". Цієї зими "чорні коти" намагалися підписати Назара Волошина, але "Динамо" відмовилося продавати хавбека, а незабаром і продовжило з ним контракт. Однак із Ванатом може скластися інша ситуація.

Тренерський штаб "Сандерленда" включив форварда "Динамо" до списку пріоритетних літніх трансферів. За гравця можуть заплатити близько 10 млн євро. Однак це станеться тільки в тому разі, якщо "чорні коти" повернуться до Прем'єр-ліги з Чемпіоншипа, де поки що посідають 4 місце в турнірній таблиці.

У сезоні 2024/2025 Ванат провів у складі "Динамо" 29 поєдинків у всіх турнірах, забив 13 м'ячів і зробив 4 результативні передачі.

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