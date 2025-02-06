Динамо может продать еще одного важного футболиста команды

Владислав Ванат в составе "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Форвард сборной Украины Владислав Ванат может переехать в английскую Премьер-лигу. Игроком интересуется один из местных клубов.

"Динамо" согласится продать своего воспитанника в случае, если получит выгодное предложение, сообщает "ТаТоТаке".

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Молодой футболист "Динамо" Владислав Ванат заинтересовал один из английских клубов. Как минимум до конца сезон футболист продолжит выступать за киевскую команду, после чего руководство "бело-синих" будет вынуждено принять важное решение.

Владислав Ванат во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Куда может перейти Ванат?

Главным претендентом на 23-летнего нападающего является английский "Сандерленд". Этой зимой "черные коты" пытались подписать Назара Волошина, но "Динамо" отказалось продавать хавбека, а вскоре и продлило с ним контракта. Однако с Ванатом может сложиться другая ситуация.

Тренерский штаб "Сандерленда" включил форварда "Динамо" в список приоритетных летних трансферов. За игрока могут заплатить около 10 млн евро. Однако это произойдет только в том случае, если "черные коты" вернутся в Премьер-лигу из Чемпионшипа, где пока занимают 4 место в турнирной таблице.

В сезоне 2024/2025 Ванат провел в составе "Динамо" 29 поединков во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 4 результативные передачи.

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