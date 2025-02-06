Динамо может продать еще одного важного футболиста команды

Важный футболист Динамо может сменить клуб — это не Шапаренко
Форвард сборной Украины Владислав Ванат может переехать в английскую Премьер-лигу. Игроком интересуется один из местных клубов.
"Динамо" согласится продать своего воспитанника в случае, если получит выгодное предложение, сообщает "ТаТоТаке".
Молодой футболист "Динамо" Владислав Ванат заинтересовал один из английских клубов. Как минимум до конца сезон футболист продолжит выступать за киевскую команду, после чего руководство "бело-синих" будет вынуждено принять важное решение.
Куда может перейти Ванат?
Главным претендентом на 23-летнего нападающего является английский "Сандерленд". Этой зимой "черные коты" пытались подписать Назара Волошина, но "Динамо" отказалось продавать хавбека, а вскоре и продлило с ним контракта. Однако с Ванатом может сложиться другая ситуация.
Тренерский штаб "Сандерленда" включил форварда "Динамо" в список приоритетных летних трансферов. За игрока могут заплатить около 10 млн евро. Однако это произойдет только в том случае, если "черные коты" вернутся в Премьер-лигу из Чемпионшипа, где пока занимают 4 место в турнирной таблице.
В сезоне 2024/2025 Ванат провел в составе "Динамо" 29 поединков во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 4 результативные передачи.
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