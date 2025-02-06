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Лига чемпионов УЕФА снова изменит формат — что известно

6 февраля 2025 11:26
Станислав Костюк - Редактор
Формат Лиги чемпионов снова могут изменить — что ждет болельщиков
Главный трофей Лиги чемпионов УЕФА. Фото: Reuters/Denis Balibouse
Станислав Костюк - Редактор

С самого начала следующего сезона могут измениться правила проведения матчей Лиги чемпионов УЕФА. Нововведения будут касаться регламента проведения поединков.

Общее время матчей еврокубковых турниров может измениться, сообщает The Guardian

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Профсоюз футболистов и многие европейские клубы настаивают на внесении важного изменения в правила проведения матчей Лиги чемпионов. Начиная с сезона 2025/2026 время поединков еврокубкового турнира может измениться. 

Тьяго Алькантара
Тьяго Алькантара помогает проводить жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Новый формат матчей ЛЧ 

Продолжаются дискуссии по поводу внесения новых изменений в регламент проведения Лиги чемпионов. В следующем сезоне могут утвердить правило, согласно которому команды перестанут играть экстра-таймы. 

В случае, если поединок завершится вничью, участники матча сразу перейдут к пенальти. Это необходимо для того, чтобы снизить нагрузку на футболистов. Каждый год количество матчей, которые проводят игроки, растет. В частности, на основном этапе Лиги чемпионов команды проводят теперь не 6, а 8 поединков. 

Клубы и профсоюзы просят УЕФА внести новое правило, которое позволит игрокам снизить нагрузку, а значит избежать травм. Если изменение вступит в силу, оно коснется и других еврокубковых турниров. 

Напомним, донецкий "Шахтер" летом этого года получит выгодное предложение по трансферу Георгия Судакова. 

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