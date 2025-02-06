Формат Лиги чемпионов снова могут изменить — что ждет болельщиков

Главный трофей Лиги чемпионов УЕФА. Фото: Reuters/Denis Balibouse

С самого начала следующего сезона могут измениться правила проведения матчей Лиги чемпионов УЕФА. Нововведения будут касаться регламента проведения поединков.

Общее время матчей еврокубковых турниров может измениться, сообщает The Guardian.

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Профсоюз футболистов и многие европейские клубы настаивают на внесении важного изменения в правила проведения матчей Лиги чемпионов. Начиная с сезона 2025/2026 время поединков еврокубкового турнира может измениться.

Тьяго Алькантара помогает проводить жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Новый формат матчей ЛЧ

Продолжаются дискуссии по поводу внесения новых изменений в регламент проведения Лиги чемпионов. В следующем сезоне могут утвердить правило, согласно которому команды перестанут играть экстра-таймы.

В случае, если поединок завершится вничью, участники матча сразу перейдут к пенальти. Это необходимо для того, чтобы снизить нагрузку на футболистов. Каждый год количество матчей, которые проводят игроки, растет. В частности, на основном этапе Лиги чемпионов команды проводят теперь не 6, а 8 поединков.

Клубы и профсоюзы просят УЕФА внести новое правило, которое позволит игрокам снизить нагрузку, а значит избежать травм. Если изменение вступит в силу, оно коснется и других еврокубковых турниров.

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