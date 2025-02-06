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Готовится к карьере политика? Усик встретился с сенаторами в США

6 февраля 2025 10:32
Алексей Паламарчук - Редактор
Усик встретился с известным американским политиком Джонсоном
Александр Усик (справа) и Спикер палаты представителей США Майк Джонсон. Фото: instagram.com/usykaa/
Алексей Паламарчук - Редактор

Украинский спортсмен Александр Усик отправился в США, где встретился Майком Джонсоном и другими республиканскими политиками. Боксер сделал спикеру палаты представителей памятный подарок. 

Усик поделился впечатлениями от поездки на своей странице в Instagram

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Александр Усик
Александр Усик во время визита в США. Фото: instagram.com/usykaa/

Детали поездки Усика 

Украинец заранее не анонсировал поездку в Соединенные Штаты. Он продемонстрировал фотографии этого визита в социальной сети. Александра Усика сопровождал его тренер Сергей Лапин. 

"Состоялась встреча с Майком Джонсоном, членом Республиканской партии и одним из ближайших соратников президента Дональда Трампа была действительно интересной и ценной. Мы рады были пообщаться с ним и подарить пару боксерских перчаток из коллекции Ready to Fight", — написал Лапин. 

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