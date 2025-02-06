Усик встретился с известным американским политиком Джонсоном

Готовится к карьере политика? Усик встретился с сенаторами в США
Украинский спортсмен Александр Усик отправился в США, где встретился Майком Джонсоном и другими республиканскими политиками. Боксер сделал спикеру палаты представителей памятный подарок.
Усик поделился впечатлениями от поездки на своей странице в Instagram.
Чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик встретился в США со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном. Команда украинского спортсмена подарила политику специальные боксерские перчатки.
Детали поездки Усика
Украинец заранее не анонсировал поездку в Соединенные Штаты. Он продемонстрировал фотографии этого визита в социальной сети. Александра Усика сопровождал его тренер Сергей Лапин.
"Состоялась встреча с Майком Джонсоном, членом Республиканской партии и одним из ближайших соратников президента Дональда Трампа была действительно интересной и ценной. Мы рады были пообщаться с ним и подарить пару боксерских перчаток из коллекции Ready to Fight", — написал Лапин.
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