Усик встретился с известным американским политиком Джонсоном

Александр Усик (справа) и Спикер палаты представителей США Майк Джонсон. Фото: instagram.com/usykaa/

Украинский спортсмен Александр Усик отправился в США, где встретился Майком Джонсоном и другими республиканскими политиками. Боксер сделал спикеру палаты представителей памятный подарок.

Усик поделился впечатлениями от поездки на своей странице в Instagram.

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Александр Усик во время визита в США. Фото: instagram.com/usykaa/

Детали поездки Усика

Украинец заранее не анонсировал поездку в Соединенные Штаты. Он продемонстрировал фотографии этого визита в социальной сети. Александра Усика сопровождал его тренер Сергей Лапин.

"Состоялась встреча с Майком Джонсоном, членом Республиканской партии и одним из ближайших соратников президента Дональда Трампа была действительно интересной и ценной. Мы рады были пообщаться с ним и подарить пару боксерских перчаток из коллекции Ready to Fight", — написал Лапин.

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