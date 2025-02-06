Усик зустрівся з відомим американським політиком Джонсоном

Олександр Усик (праворуч) та Спікер палати представників США Майк Джонсон. Фото: instagram.com/usykaa/

Український спортсмен Олександр Усик вирушив до США, де зустрівся з Майком Джонсоном та іншими республіканськими політиками. Боксер зробив спікеру палати представників пам'ятний подарунок.

Усик поділився враженнями від поїздки на своїй сторінці в Instagram.

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Олександр Усик під час візиту до США. Фото: instagram.com/usykaa/

Деталі поїздки Усика

Українець заздалегідь не анонсував поїздку до Сполучених Штатів. Він продемонстрував фотографії цього візиту в соціальній мережі. Олександра Усика супроводжував його тренер Сергій Лапін.

"Зустріч із Майком Джонсоном, членом Республіканської партії та одним із найближчих соратників президента Дональда Трампа, була справді цікавою та цінною. Ми раді були поспілкуватися з ним і подарувати пару боксерських рукавичок із колекції Ready to Fight", — написав Лапін.

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