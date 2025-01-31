Результаты жеребьевки ЛЧ — Сити против Реала и другие пары плей-офф

Жеребьевка Лиги чемпионов. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

В швейцарском Ньоне была проведена жеребьевка первого раунда плей-офф нынешней Лиги чемпионов. Главный клубный турнир Европы впервые проходит по новому формату.

Центральным противостоянием 1/16 финала Лиги чемпионов станут матчи между английским "Манчестер Сити" и испанским "Реалом", сообщает портал Новини.LIVE.

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Однако, есть еще несколько интересных пар на этой стадии плей-офф. Интригу можно ожидать в большинстве поединков.

Результаты жеребьевки ЛЧ. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Результаты жеребьевки ЛЧ

На этой стадии плей-офф болельщиков ожидает чисто французское противостояние между "Брестом" и ПСЖ.

Бельгийский "Брюгге" сыграет против бывшей команды Руслана Малиновского "Аталанты".

Итальянский "Ювентус" померяется силами с нидерландским ПСВ.

Анатолий Трубин и его "Бенфика" сыграет против россиянина Александра Головина и его "Монако".

Португальский "Спортинг" будет бороться за выход в следующую стадию с дортмундской "Боруссией".

Шотландский "Селтик" будет "сдавать экзамен" у мюнхенской "Баварии".

Голландский "Фейенорд" сыграет против итальянского "Милана",

Матчи 1/16 финала пройдут 11-12 и 18-19 февраля.

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