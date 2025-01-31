Результати жеребкування ЛЧ — Сіті проти Реала та інші пари плей-оф

МанСіті — Реал та інші пари 1/16 ЛЧ — результати жеребкування
У швейцарському Ньоні було проведено жеребкування першого раунду плей-оф цьогорічної Ліги чемпіонів. Головний клубний турнір Європи вперше проходить за новим форматом.
Центральним протистоянням 1/16 фіналу Ліги чемпіонів стануть матчі між англійським "Манчестер Сіті" та іспанським" Реалом", повідомляє портал Новини.LIVE.
Проте, є ще декілька цікавих пар на цій стадії плей-оф. Інтригу можна очікувати у більшості поєдинків.
Результати жеребкування ЛЧ
На цій стадії плей-оф вболівальників очікує суто французьке протистояння між "Брестом" та ПСЖ.
Бельгійський "Брюгге" зіграє проти колишньої команди Руслана Маліновського "Аталанти".
Італійський "Ювентус" поміряється силами з нідерландським ПСВ.
Анатолій Трубін та його "Бенфіка" зіграє проти росіянина Олександра Головіна та його "Монако".
Португальський "Спортінг" буде боротись за вихід до наступної стадії з дортмундської "Боруссії".
Шотландський "Селтік" "здаватиме екзамен" у мюнхенської "Баварії".
Голандський "Феєнорд" зіграє проти італійського "Мілана",
Матчі 1/16 фіналу пройдуть 11-12 та 18-19 лютого.
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