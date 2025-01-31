Результати жеребкування ЛЧ — Сіті проти Реала та інші пари плей-оф

Жеребкування Ліги чемпіонів. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

У швейцарському Ньоні було проведено жеребкування першого раунду плей-оф цьогорічної Ліги чемпіонів. Головний клубний турнір Європи вперше проходить за новим форматом.

Центральним протистоянням 1/16 фіналу Ліги чемпіонів стануть матчі між англійським "Манчестер Сіті" та іспанським" Реалом", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Проте, є ще декілька цікавих пар на цій стадії плей-оф. Інтригу можна очікувати у більшості поєдинків.

Результати жеребкування ЛЧ. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Результати жеребкування ЛЧ

На цій стадії плей-оф вболівальників очікує суто французьке протистояння між "Брестом" та ПСЖ.

Бельгійський "Брюгге" зіграє проти колишньої команди Руслана Маліновського "Аталанти".

Італійський "Ювентус" поміряється силами з нідерландським ПСВ.

Анатолій Трубін та його "Бенфіка" зіграє проти росіянина Олександра Головіна та його "Монако".

Португальський "Спортінг" буде боротись за вихід до наступної стадії з дортмундської "Боруссії".

Шотландський "Селтік" "здаватиме екзамен" у мюнхенської "Баварії".

Голандський "Феєнорд" зіграє проти італійського "Мілана",

Матчі 1/16 фіналу пройдуть 11-12 та 18-19 лютого.

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